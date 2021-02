FIFA 21: SBC Bruno Guimaraes Future Stars – Requisiti e Soluzioni (Di venerdì 5 febbraio 2021) Electronic Arts ha comunicato che è ora disponibile la Sfida Creazione Rosa che permentte di sbloccare una delle carte Future Stars di Bruno Guimaraes per la modalità FIFA 21 Ultimate Team. Le Stelle del Futuro sono i giovani emergenti del panorama calcistico. La squadra sarà composta da giovani talenti pronti a diventare noti a tutti gli appassionati di calcio. Potrete riscattare una delle due carte speciali del centrocampista brasiliano del Lione completando la SBC dedicata disponibile in FUT 21. Requisiti SBC Bruno Guimaraes Future Stars Dovere Nazionale Min. 1 giocatore/i proveniente/i da: Brasile Min. giocatori 1: Squadra della settimana (TOTW) Valutazione squadra min.: 84 Intesa di squadra min.: ... Leggi su fifaultimateteam (Di venerdì 5 febbraio 2021) Electronic Arts ha comunicato che è ora disponibile la Sfida Creazione Rosa che permentte di sbloccare una delle cartediper la modalità21 Ultimate Team. Le Stelle del Futuro sono i giovani emergenti del panorama calcistico. La squadra sarà composta da giovani talenti pronti a diventare noti a tutti gli appassionati di calcio. Potrete riscattare una delle due carte speciali del centrocampista brasiliano del Lione completando la SBC dedicata disponibile in FUT 21.SBCDovere Nazionale Min. 1 giocatore/i proveniente/i da: Brasile Min. giocatori 1: Squadra della settimana (TOTW) Valutazione squadra min.: 84 Intesa di squadra min.: ...

