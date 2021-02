Evade dai domiciliari per festeggiare il suo compleanno ma si schianta in auto (Di venerdì 5 febbraio 2021) San Vittore Olona (Milano), 5 febbraio 2021 - Era ai domiciliari il 35enne arrestato dai carabinieri dopo che si è schiantato da solo contro una recinzione, in un campo nel Varesotto. L'uomo poco dopo ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 5 febbraio 2021) San Vittore Olona (Milano), 5 febbraio 2021 - Era aiil 35enne arrestato dai carabinieri dopo che si èto da solo contro una recinzione, in un campo nel Varesotto. L'uomo poco dopo ...

canaledieci : Evade dai domiciliari per tornare a tormentare l’ex compagna. Arrestato 37enne - EmanueleFreddi : @AndreaGiunchi @FlavioBrugnoli @antoniopolito1 @dariodivico È vero, ma guarda io vivo in Val Trompia e bisognerebbe… - CorriereCitta : Evade dai domiciliari per raggiungere la fidanzata e pubblica una foto sui social: nei guai 37enne - CorriereCitta : Roma, evade dai domiciliari e si presenta sotto casa della ex: ma il braccialetto elettronico lo inguaia - ScutoElisa : @giulixros Ma io credo che non le dia fastidio si imbarazza un po’ ma allo stesso tempo evade un po’ e ride non son… -