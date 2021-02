Atp Melbourne 1 2021: Sinner vola in semifinale, contro Kecmanovic arriva la doppietta (Di venerdì 5 febbraio 2021) Giornata di straordinari per Jannik Sinner. Il classe 2001 nella notte italiana ha infatti sconfitto in due set lo sloveno Aljaz Bedene, guadagnandosi il quarto di finale contro il serbo Miomir Kecmanovic. contro quest’ultimo, stamattina, ha disputato la seconda partita nel giro di poche ore: il tutto è dovuto allo slittamento del programma del Great Ocean Road di Melbourne. Nessun problema però per l’altoatesino: due partite, due vittorie, con la seconda contesa terminata col punteggio di 7-6(10) 6-4. Sinner contro il serbo ha dovuto sudare maggiormente rispetto al match degli ottavi di finale: la sfida contro Kecmanovic è infatti combattuta e piena di ribaltamenti di fronte. Decisivi, al termine della contesa, il break in più ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 febbraio 2021) Giornata di straordinari per Jannik. Il classe 2001 nella notte italiana ha infatti sconfitto in due set lo sloveno Aljaz Bedene, guadagnandosi il quarto di finaleil serbo Miomirquest’ultimo, stamattina, ha disputato la seconda partita nel giro di poche ore: il tutto è dovuto allo slittamento del programma del Great Ocean Road di. Nessun problema però per l’altoatesino: due partite, due vittorie, con la seconda contesa terminata col punteggio di 7-6(10) 6-4.il serbo ha dovuto sudare maggiormente rispetto al match degli ottavi di finale: la sfidaè infatti combattuta e piena di ribaltamenti di fronte. Decisivi, al termine della contesa, il break in più ...

apicella57 : RT @Ilsuperbo89: Botic Van De Zandschulp (non è un nobile che io sappia) si sta giocando una SF ATP e ha rubato un set a Khachanov in quel… - apicella57 : RT @FiorinoLuca: Prima semifinale ATP per Stefano Travaglia dopo tre vittorie nel torneo arrivate in rimonta. Vince anche Jannik #Sinner.… - flunch4life : RT @FiorinoLuca: Prima semifinale ATP per Stefano Travaglia dopo tre vittorie nel torneo arrivate in rimonta. Vince anche Jannik #Sinner.… - ATPtennis2002 : RT @FiorinoLuca: Prima semifinale ATP per Stefano Travaglia dopo tre vittorie nel torneo arrivate in rimonta. Vince anche Jannik #Sinner.… - Luca21013415 : RT @FiorinoLuca: Prima semifinale ATP per Stefano Travaglia dopo tre vittorie nel torneo arrivate in rimonta. Vince anche Jannik #Sinner.… -