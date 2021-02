Xena | la principessa guerriera è in streaming su Amazon Prime Video! L' originale vs le repliche

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 4 febbraio 2021) È tornata: da giovedì 4 febbraio suVideo sono sbarcate tutte le sei stagioni della serie fantasy-mitologica. La nostalgia per i telefilm (come si chiamavano allora) anni Novanta non accenna a svanire e, speriamo, non lo farà mai. Non per niente, fioccano anche i revival, da Beverly Hills 90210 a Sex and The City, all'attesa reunion di Friends. Intanto, perfino Netflix ha ricacciato Dawson's Creek che, a onor del vero, era già disponibile proprio suVideo, che adesso punta sulla maratona di. Come non ricordarsi del telefilm, pardon, della serie nata come spin-off di Hercules (con Kevin Sorbo) e con Lucy Lawless nei panni, anzi, nella ...