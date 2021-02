Vaccini, accordo Stato-Regioni su fase 2 e 3 della campagna (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Teleborsa) – C’è accordo unanime tra governo e Regioni sulla distribuzione dei 3 Vaccini oggi disponibili in Italia. Pfizer e Moderna saranno somministrati agli over 80 e ai più fragili, quello di AstraZeneca al di sotto dei 55 anni a personale scolastico (docente e non), forze armate e di polizia, personale carcerario e detenuti. Questa la linea emersa nel vertice convocato ieri dal ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, per fare il punto con le Regioni sul nuovo piano dei Vaccini a cui hanno partecipato anche il ministro della Salute, Roberto Speranza e il commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri. “C’è la massima unità delle Regioni che rispondono positivamente alla richiesta del governo – ha detto Boccia –. Dalle ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Teleborsa) – C’èunanime tra governo esulla distribuzione dei 3oggi disponibili in Italia. Pfizer e Moderna saranno somministrati agli over 80 e ai più fragili, quello di AstraZeneca al di sotto dei 55 anni a personale scolastico (docente e non), forze armate e di polizia, personale carcerario e detenuti. Questa la linea emersa nel vertice convocato ieri dal ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, per fare il punto con lesul nuovo piano deia cui hanno partecipato anche il ministroSalute, Roberto Speranza e il commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri. “C’è la massima unità delleche rispondono positivamente alla richiesta del governo – ha detto Boccia –. Dalle ...

