Uomini e Donne | la scelta di Sophie Godegoni è vicina | ecco che succede

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 4 febbraio 2021)Codegoni è vicinissima alla. La tronista in carica aavrebbe confidato alla redazione di Maria De Filippi di avere un preferito tra i due corteggiatori rimasti, Matteo Ranieri e Giorgio Di Bonaventura, e di non voler rimandare laper non ferire il corteggiatore non scelto. Già nella scorsa puntata, infatti, la 18enne modella è scoppiata a piangere per le emozioni accumulate in questi giorni e ha confessato di iniziare a provare qualcosa per uno dei due ragazzi che ha portato sino alla fine di un percorso iniziato in sordina ma proseguito in un crescendo di emozioni.Codegoni bacia Matteo ma corre da Giorgio Ma vediamo cosa è successo nelle ultime puntate. In dubbiamente si complica la posizione Matteo Ranieri, 27enne genovese che è il ...