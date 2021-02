Serie D: questi gli ultimi movimenti di mercato (Di giovedì 4 febbraio 2021) Le squadre di Serie D si muovono sul mercato e piazzano colpi interessanti. Vediamo insieme le trattative concluse recentemente. Tra calcio giocato e partite rinviate causa Coronavirus, le squadre di Serie D hanno anche il tempo di dedicarsi al calciomercato. Sono tante infatti le trattative concluse nelle ultime settimane, tra cui spicca sicuramente il tesseramento, da parte del Sona, del terzino ex Inter, Maicon. Il brasiliano, che ha già debuttato con la sua nuova squadra, è sicuramente il fiore all’occhiello della categoria che ormai da anni accoglie ex giocatori professionisti disposti a scendere di livello pur di giocare. Senza dilungarci ulteriormente andiamo quindi a vedere insieme i movimenti di mercato più recenti nella quarta Serie ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 4 febbraio 2021) Le squadre diD si muovono sule piazzano colpi interessanti. Vediamo insieme le trattative concluse recentemente. Tra calcio giocato e partite rinviate causa Coronavirus, le squadre diD hanno anche il tempo di dedicarsi al calcio. Sono tante infatti le trattative concluse nelle ultime settimane, tra cui spicca sicuramente il tesseramento, da parte del Sona, del terzino ex Inter, Maicon. Il brasiliano, che ha già debuttato con la sua nuova squadra, è sicuramente il fiore all’occhiello della categoria che ormai da anni accoglie ex giocatori professionisti disposti a scendere di livello pur di giocare. Senza dilungarci ulteriormente andiamo quindi a vedere insieme idipiù recenti nella quarta...

matteorenzi : Abbiamo posto al Presidente del Consiglio una serie di argomenti, tanti, in una lettera a cui lui in un mese e mezz… - fearlvess : la cosa bella di questi giorni in cui ho finito la sessione ma devo ancora cominciare le lezioni è che ho tempo di… - BaraDio99938617 : RT @mirkonicolino: Partita senza storia tra #Como e #Juventus Under 23: finisce 3-0 nonostante Zauli abbia avuto a disposizione #Dragusin e… - FearlessMySun : i 500 like sono disgustosi e imbarazzanti. certo, mi sembra giusto, ora si disprezza per questi motivi, non per cos… - aquila7630 : @aleaus81 Invece di fare questi tweet da genio, bastava leggere la motivazione, ma lo so è complicato...... -

Ultime Notizie dalla rete : Serie questi Pellè, dallo sbeffeggio a Neuer al ritorno a Parma

Tra questi appunto anche Pellé, che ritorna in Italia dopo otto anni e mezzo dall'ultima volta . E ... Uno solo il gol in Serie A, 16 quelli in Serie B . Numeri ben diversi rispetto alle 64 marcature ...

Alhambra di Van Cleef & Arpels, il portafortuna delle dive del cinema

Grace Kelly Ecco perché questi gioielli , simbolo di grande vitalità e buona sorte, furono ... che per il cinquantesimo anniversario dalla creazione di Alhambra scelse di immortalarsi in una serie di ...

Serie D: questi gli ultimi movimenti di mercato Metropolitan Magazine Italia Non è smart working/2. Tra produttività e uffici abbandonati

Con questo articolo prosegue (seconda puntata) l’anticipazione (in otto puntate) della nuova riflessione dedicata allo smart working da Giovanni Scansani, consulente aziendale, esperto di ...

Tribes of Europa: la serie apocalittica di Netflix si svela nel nuovo trailer

Netflix ha diffuso il trailer, in italiano e in lingua originale, della sua nuova serie tv Tribes of Europa, in arrivo il 19 febbraio.

Traappunto anche Pellé, che ritorna in Italia dopo otto anni e mezzo dall'ultima volta . E ... Uno solo il gol inA, 16 quelli inB . Numeri ben diversi rispetto alle 64 marcature ...Grace Kelly Ecco perchégioielli , simbolo di grande vitalità e buona sorte, furono ... che per il cinquantesimo anniversario dalla creazione di Alhambra scelse di immortalarsi in unadi ...Con questo articolo prosegue (seconda puntata) l’anticipazione (in otto puntate) della nuova riflessione dedicata allo smart working da Giovanni Scansani, consulente aziendale, esperto di ...Netflix ha diffuso il trailer, in italiano e in lingua originale, della sua nuova serie tv Tribes of Europa, in arrivo il 19 febbraio.