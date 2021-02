Sampdoria, Audero: “Salviamoci e poi si vedrà, sogno la Champions League” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il portiere della Sampdoria Emil Audero si è raccontato a Il Secolo XIX, parlando delle ambizioni personali ma anche di quelle del club in questa stagione: “Percepisco critiche esagerate nei miei confronti, può capitare a tutti di sbagliare. Quest’anno stiamo facendo meglio rispetto alla scorsa stagione, prima dobbiamo salvarci e poi si vedrà. Il mio sogno? Vincere un Mondiale oppure la Champions League. Tuttavia non è un’ossessione, se non succederà pazienza“. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il portiere dellaEmilsi è raccontato a Il Secolo XIX, parlando delle ambizioni personali ma anche di quelle del club in questa stagione: “Percepisco critiche esagerate nei miei confronti, può capitare a tutti di sbagliare. Quest’anno stiamo facendo meglio rispetto alla scorsa stagione, prima dobbiamo salvarci e poi si. Il mio? Vincere un Mondiale oppure la. Tuttavia non è un’ossessione, se non succederà pazienza“. SportFace.

