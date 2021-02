Microsoft | le offerte di San Valentino su auricolari e cuffie

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Sansi avvicina eha pensato a dueinteressanti per le coppie amanti della musica e del buon audio Oggi hanno inizio ufficialmente gli sconti esclusivi delStore per celebrare la festa degli innamorati conosciuta come la Festa di San, occasione ideale per regalare al proprio partner una delle due soluzioni audio firmateSurface, approfittando di ribassi pari al 25% fino al 10 febbraio.Surface Earbuds: piccoli, potenti ed eleganti Eleganti, confortevoli e di classe, Surface Earbuds, disponibili nei colori Ghiaccio e Grafite, sono gliperfetti per il partner che ama passare facilmente da un call di lavoro all’ascolto del proprio album preferito. Caratterizzate da una ...