Lamberto Sposini, com’è oggi: Barbara D’Urso è andata a trovarlo – FOTO (Di giovedì 4 febbraio 2021) Barbara D’Urso va a trovare Lamberto Sposini e scatena la curiosità dei fan tra i commenti. Ecco com’è oggi e il messaggio della nota conduttrice e volto di Mediaset Barbara… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 4 febbraio 2021)va a trovaree scatena la curiosità dei fan tra i commenti. Eccoe il messaggio della nota conduttrice e volto di Mediaset… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

ITERESI1 : La dolcezza infinita di questa foto.. Il vero affetto è questo:'Esserci per un amico, soprattutto nei momenti diffi… - infoitcultura : Lamberto Sposini, come sta il giornalista dopo l’ictus? Mara Venier mostra delle sue foto - GianlucaForesi : @RiccardoRossi @welikeduel Forse ricordi a casa di Lamberto Sposini che improvvisavo in versi vestito da Giullare - Im_Loverdose : RT @Cinguetterai: Lamberto Sposini (??) è un bravissimo giornalista e partecipava comunque come giudice a #BallandoConLeStelle. Nessuno con… -