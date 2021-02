Il protocollo Rai per Sanremo 2021, cosa cambia al Festival in epoca Covid (Di giovedì 4 febbraio 2021) Conta 75 pagine il protocollo Rai per Sanremo 2021. cosa cambia al Festival in epoca Covid-19? Il documento ufficiale è stato stilato e già consegnato al Comitato tecnico scientifico per l’autorizzazione. Include la predisposizione di percorsi obbligati e l’utilizzo di guanti e mascherine per la protezione individuale; sarà a disposizione anche il gel igienizzante. Cambierà anche lo svolgimento dello spettacolo. Il pubblico è già ufficiale che non sarà al Teatro Ariston di Sanremo, né invitati né figurati. cambia anche il modo di stare sul palco: niente abbracci tra e con i cantanti, niente contatti con i vincitori. I premi verranno consegnati attraverso l’uso di un carrello per evitare ogni contatto fisico tra ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 4 febbraio 2021) Conta 75 pagine ilRai peralin-19? Il documento ufficiale è stato stilato e già consegnato al Comitato tecnico scientifico per l’autorizzazione. Include la predisposizione di percorsi obbligati e l’utilizzo di guanti e mascherine per la protezione individuale; sarà a disposizione anche il gel igienizzante. Cambierà anche lo svolgimento dello spettacolo. Il pubblico è già ufficiale che non sarà al Teatro Ariston di, né invitati né figurati.anche il modo di stare sul palco: niente abbracci tra e con i cantanti, niente contatti con i vincitori. I premi verranno consegnati attraverso l’uso di un carrello per evitare ogni contatto fisico tra ...

