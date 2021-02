Il clochard calabrese morto a Milano aveva 100mila euro in banca e titoli (Di giovedì 4 febbraio 2021) Gli agenti della Polfer l'hanno trovato morto, per il freddo e varie patologie, in una capanno improvvisato con teli e cartoni nell'ex rampa di carico per le automobili alla stazione di Porta Garibaldi... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 4 febbraio 2021) Gli agenti della Polfer l'hanno trovato, per il freddo e varie patologie, in una capanno improvvisato con teli e cartoni nell'ex rampa di carico per le automobili alla stazione di Porta Garibaldi...

