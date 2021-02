Draghi, Toninelli e il governo tecnico o politico (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il baldo Renzi, che ci dimostra come in certi contesti le dimensioni non contino, lui che con i suoi 37 elettori circa ha scombussolato un governo (o è il governo che, carente d’intelletti degni di nota, si è lasciato scombussolare? Chissà), ha portato a termine la sua missione: il governo Conte si sta spegnendo e il buon Mario Draghi sta prendendo in mano le redini della situazione. Per noi che scriviamo di parole (il plurale, intendetelo o come majestatis o come dichiarazione delle mie personalità multiple), è linfa fresca: ci mancheranno (un po’) le dichiarazioni priva di congiuntivi di Di Maio e le articolate frasi del ministro Azzolina, sulle quali ancora stiamo lavorando per riuscire a capirne il senso, anche se siamo certi che comunque qualche perla saranno sempre pronti ad offrircela, così come fa ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il baldo Renzi, che ci dimostra come in certi contesti le dimensioni non contino, lui che con i suoi 37 elettori circa ha scombussolato un(o è ilche, carente d’intelletti degni di nota, si è lasciato scombussolare? Chissà), ha portato a termine la sua missione: ilConte si sta spegnendo e il buon Mariosta prendendo in mano le redini della situazione. Per noi che scriviamo di parole (il plurale, intendetelo o come majestatis o come dichiarazione delle mie personalità multiple), è linfa fresca: ci mancheranno (un po’) le dichiarazioni priva di congiuntivi di Di Maio e le articolate frasi del ministro Azzolina, sulle quali ancora stiamo lavorando per riuscire a capirne il senso, anche se siamo certi che comunque qualche perla saranno sempre pronti ad offrircela, così come fa ...

