Dal debito italiano a quello cinese Lo spread crolla e i mercati puntano Pechino

Leggi su formiche

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Nel giorno in cui loBtp/Bund scende (per una mezz’ora ) sotto i 100 punti base con conseguente calo dei rendimenti, ildiventa un po’ meno sexy. E gli investitori esterisulla Cina. E così si passa dalla grande abbuffata dialla grande abbuffata di. Succede anche questo nel mondo della grande pandemia. A inizio anno Formiche.net aveva dato conto di come le grandi economie asiatiche stessero facendo incetta di, complici i rendimenti positivi (unici in Ue) dei titoli italiani. Adesso sembra che stia accadendo un po’ il contrario. E cioè i Paesi industrializzati hanno cominciato a rastrellare titoli pubblici cinesi, arrivando a detenere il 10% ...