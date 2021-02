Anticipazioni Beautiful puntate di Marzo 2021 | i temibili piani di Thomas

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Ledidici preannunciano ricchi colpi di scena. Nello specifico, vedremo cheForrester proseguirà con la sua lotta per riavere Hope e, di conseguenza, distruggere la vita della madre, Brooke. Ma, affinché tutto funzioni e quindi i suoi duemalvagi riescano, il giovane stilista avrà bisogno della sorella Steffy e di Quinn Fuller. Ma questo non sarà tutto, in quanto incuterà timori in Douglas. Tutto questo accadrà nelleche andranno in onda nel mese disu Canale 5.americaneintimorisce Douglas Dagli spoiler americani diapprendiamo che, al fine di ...