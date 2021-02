Yalcin: “Il Lecce mi ha voluto fortemente. Ho scelto il numero 10” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il Lecce ha presentato alla stampa questa mattina il nuovo acquisto, Yalcin. Queste le sue parole: “Il club mi ha voluto fortemente, è stato il direttore Corvino a convincermi dicendomi che sarebbe stata la scelta giusta. Ho parlato anche con Ljajic, che mi ha parlato bene della città: è il giusto posto per crescere e fare bene. Ho avuto il Coronavirus, per due settimane non mi sono potuto allenare bene. Mi sento pronto, ho ripreso gli allenamenti da sette giorni. Sono a disposizione del mister, sceglierà lui il minutaggio. Qui mi sento già a casa, molti calciatori mi hanno trasmesso grandi emozioni e sono stato accolto alla grande”. Sul calcio italiano: “L’ho sempre seguito, ieri ad esempio ho visto Inter-Juventus. Spero di poter giocare a lungo in Italia e spero di arrivare quanto prima in Serie A. Ho ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ilha presentato alla stampa questa mattina il nuovo acquisto,. Queste le sue parole: “Il club mi ha, è stato il direttore Corvino a convincermi dicendomi che sarebbe stata la scelta giusta. Ho parlato anche con Ljajic, che mi ha parlato bene della città: è il giusto posto per crescere e fare bene. Ho avuto il Coronavirus, per due settimane non mi sono potuto allenare bene. Mi sento pronto, ho ripreso gli allenamenti da sette giorni. Sono a disposizione del mister, sceglierà lui il minutaggio. Qui mi sento già a casa, molti calciatori mi hanno trasmesso grandi emozioni e sono stato accolto alla grande”. Sul calcio italiano: “L’ho sempre seguito, ieri ad esempio ho visto Inter-Juventus. Spero di poter giocare a lungo in Italia e spero di arrivare quanto prima in Serie A. Ho ...

