Su un'isola a guardare 60 film: il premio per un'infermiera in prima linea contro il Covid (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Si trova già nella sua stanza in cima a un faro, senza telefono né pc. È la svedese Lisa Enroth la cinefila scelta per l'"isolated Cinema" "isolated Cinema" è l'iniziativa del Goteborg film Festival di quest'anno pensata per celebrare il tema del distanziamento sociale. A vincere i sette giorni sull'isola in compagnia dei film è stata un'infermiera svedese

