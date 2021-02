Stasera in tv “Gattaca – La porta dell’universo” | con Uma Thurman | Jude Law ed Ethan Hawke

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Questa sera alle 21:10 su Paramount Network andrà in onda– La, film del 1997 diretto da Andrew Niccon, regista anche dei più recenti Good Kill e Anon e sceneggiatore di The Truman Show. Una pellicola riflessiva che sfrutta il filone del biopunk per proporre tematiche straordinariamente ancora attuali e sempre meno fantascientifiche, e lo fa affidandosi ad un cast eccezionale in cui figurano come attori principali, UmaLaw, e in cui compaiono anche Loren Dean, Alan Arkin, Gore Vidal e Tony Shalhoub. Esiste un confine che è meglio non oltrepassare nel tentativo di migliorare la razza umana? Si parla di eugenetica, di classismo, di razzismo genetico. Il film vuole far soffermare sul vero significato di perfezione, ...