Per Leu  sarà molto difficile sostenere un governo Draghi

AGI - "Mi pare molto difficile che ci possa essere un sostegno ad un'operazione politica regressiva, e questa non è una valutazione sulla figura di Draghi. Non mi convince la retorica del governo dei migliori". Lo afferma Nicola Fratoianni dai microfoni di Rai3 nel corso della trasmissione Agorà. "C'era un obiettivo politico di Renzi e lo ha raggiunto: colpire questa maggioranza per impedire che diventasse una prospettiva per il futuro. Perché? Perché in questa maggioranza Renzi era marginale politicamente e culturalmente. Lui guarda a Forza Italia in modo esplicito e naturalmente ha cercato di imporre un'altra collocazione. Abbiamo anche scoperto che c'era un tavolo diciamo parallelo che discuteva dei posti e come al solito i posti hanno un gran peso alla faccia di chi ha costruito la gigantesca retorica della ...

