Milan, rinnovo Calhanoglu: presto nuovo incontro tra le parti (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il Milan e gli agenti di Calhanoglu presto si incontreranno nuovamente per discutere il rinnovo di contratto Il Milan nei prossimi giorni incontrerà Gordon Stipic, agente di Hakan Calhanoglu, per discutere sul rinnovo di contratto. Le parti si sono avvicinate con il club di Via Aldo Rossi che ha offerto sul piatto 4 milioni di euro, contro i 5 chiesti dall’ex Bayer Leverkusen. La fumata bianca non è ancora arrivata ma sarebbe molto vicina, lo riporta il Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ile gli agenti disi incontreranno nuovamente per discutere ildi contratto Ilnei prossimi giorni incontrerà Gordon Stipic, agente di Hakan, per discutere suldi contratto. Lesi sono avvicinate con il club di Via Aldo Rossi che ha offerto sul piatto 4 milioni di euro, contro i 5 chiesti dall’ex Bayer Leverkusen. La fumata bianca non è ancora arrivata ma sarebbe molto vicina, lo riporta il Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Leggi su Calcionews24.com

