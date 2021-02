Mario Draghi è di destra o di sinistra? (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Questa è una delle domande che spopolano su Google. ROMA – E’ questa una delle domande che spopolano su Google dopo la salita al Colle dell’ex presidente della Banca Centrale Europea. Una risposta difficilmente la si avrà in questi giorni, l’economista è sempre rimasto fuori dal mondo della consueta battaglia di colori della politica. Sull’indirizzo politico di Mario Draghi non c’è una indicazione molto chiara. Nonostante le continue proposte da parte dei partiti, l’ex presidente della Banca Centrale Europea ha sempre rifiutato. Non è mai stata una sua intenzione schierarsi politicamente e, per questo motivo, il no alle proposte arrivate dai singoli partiti. Mario DraghiDi che partito è Mario Draghi? Mario Draghi non rappresenta ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Questa è una delle domande che spopolano su Google. ROMA – E’ questa una delle domande che spopolano su Google dopo la salita al Colle dell’ex presidente della Banca Centrale Europea. Una risposta difficilmente la si avrà in questi giorni, l’economista è sempre rimasto fuori dal mondo della consueta battaglia di colori della politica. Sull’indirizzo politico dinon c’è una indicazione molto chiara. Nonostante le continue proposte da parte dei partiti, l’ex presidente della Banca Centrale Europea ha sempre rifiutato. Non è mai stata una sua intenzione schierarsi politicamente e, per questo motivo, il no alle proposte arrivate dai singoli partiti.Di che partito ènon rappresenta ...

