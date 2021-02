Ilaria Capua ministro della Sanità? Massimo Galli contundente | “Non adatta”

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sono ore frenetiche per il nostro Paese. A mezzogiorno è atteso il colloquio tra il Presidente Sergio Mattarella e Mario Draghi, dal quale , si suppone, l’ex GovernatoreBanca Centrale Europea verrà insignito del mandato di Governo. Come sempre accade in questi casi, è impazzato il ‘totonomi’ per l’eventuale squadra di ministri. Particolare attenzione L'articolo NewNotizie.it.

I rumors suggeriscono, che ha già avuto un'esperienza parlamentare nella scorsa legislatura, dunque conosce certe dinamiche, e oltretutto gode di una stima internazionale. Per lo ...... tra i suoi possibili membri spuntano i nomi dialla Salute e Marta Cartabia alla Giustizia. Le ipotesi sui ministri del governo Draghi Uno dei ministeri maggiormente attenzionato è ...E' il Draghi Day per l'Italia con l'ex presidente Bce che è stato convocato alle 12 al Quirinale per l'assegnazione dell’incarico di formare un governo istituzionale. "Serve un governo di alto profilo ...E' il Draghi Day per l'Italia con l'ex presidente Bce che è stato convocato alle 12 al Quirinale per l'assegnazione dell’incarico di formare un governo istituzionale. "Serve un governo di alto profilo ...