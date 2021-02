Giuseppe Conte | dalla Presidenza all’Università | quando riprende la cattedra

riccardo_fra : Ringrazio il Presidente Mattarella per il suo impegno nel voler dare un Governo al Paese, ma noi siamo sempre stati… - ricpuglisi : Ma dimmi la verità: come Presidente del Consiglio, tu preferisci Giuseppe Conte o Mario Draghi? #datevi_una_MOSSA - fanpage : Giuseppe Conte non è disponibile a fare il Ministro nel Governo #Draghi - LauraCarrese : RT @strange_days_82: Mentana: 'C'è la volontà di inserire Giuseppe Conte nel governo Draghi e mantenere l'asse M5S-PD-LeU'. AHAHHAHAHAHAHAA… - travan28 : I 30 mesi di Giuseppe Conte al governo -

Ultime Notizie dalla rete : Giuseppe Conte

Commenta per primo Da un tifoso della Roma comea (probabilmente) un altro come Mario Draghi. Personaggio di spicco della politica italiana ed internazionale, l'ex presidente della Banca Centrale Europea sarà dunque il quarto ...Chiudete gli occhi, e immaginate la scena.che, in questo tornante storico, fa il discorso che non ti aspetti, compiendo quel salto, dall'antipolitica alla grande politica, nel quale la leadership cessa di essere esercizio ...Furore: "Mi vergogno per le vostre vignette, per i vostri pensieri bifolchi, mi vergogno per chi a Sud vi vota" ...Dopo avere accettato l’incarico di Sergio Mattarella, per Mario Draghi si fa più concreta, sebbene non priva di qualche ostacolo ancora da superare, la possibilità di diventare il nuovo presidente del ...