Giorgia Meloni dice no a Draghi | ' Vogliamo le elezioni | fatevene una ragione'

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Domani inizieranno le consultazioni del premier incaricato Mariocon partiti e gruppi parlamentari. Ma l'ex presidente della Bce incassa il primo no: è quello di, leader di ...

GiancarloDeRisi : Centrodestra, la via maestra è il voto. Giorgia Meloni: “Nessuna possibilità che FdI sostenga Draghi. Ma per manten… - AssiElena : RT @Gianmar26145917: Giorgia #Meloni: nessuna possibilità che #FratellidItalia partecipi o anche solo sostenga il tentativo di #MarioDraghi… - MarioMarple : Niente Giorgia ha capito tutto del discorso di Mattarella . Tutto! Sempre sul pezzo! #meloni - nomatterwhoia12 : Ma Giorgia Meloni ieri ha ascoltato Mattarella? #crisidigoverno #draghi #maratonamentana - nenciafi : RT @PaoloBoral: Finché Giorgia Meloni è contraria io sono tranquillo. #maratonamentana #Draghi -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgia Meloni

Problemi, infatti, starebbero emergendo anche nel centro destra doveha già espresso chiaramente il suo diniego, a cui sembra sommarsi quello di Matteo Salvini, sempre meno ...Poco soddisfatta. La leader di Fratelli d'Italia continua a dire che le elezioni sarebbero state la via più giusta e democratica. Però aggiunge in un post su Facebook: 'All'appello del ...Proposta però accolta con scetticismo proprio da Forza Italia, più 'aperturista'. Più aperta all'ipotesi di un governo-Ursula, o qualcosa di simile, quelli di Forza Italia. E ancora, Salvini ha ribadi ...Dopo anni durante i quali quasi tutti i partiti, a turno, lo hanno tirato per la giacchetta, l’ex presidente della Banca Centrale Europea (Bce) Mario ...