GF Vip 5 | Dayane Mello apprende della morte del fratello Lucas Almeno per ora | resta in casa

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 3 febbraio 2021)(US Endemol Shine) Ladi, ildi, ha creato delle ripercussioni nelladel GrandeVip. Appena è stata informata delle tragedia nel segreto del confessionale, la concorrente ha infatti scelto di abbandonare momentaneamente il gioco, per poi fare ritorno circa un’ora dopo per via dell’impossibilità, dovuta all’emergenza Coronavirus, di raggiungere il Brasile per partecipare ai funerali. Una volta che è stata chiamata in confessionale, intorno a mezzogiorno, la concorrente non ha fatto immediato ritorno in. Come comunicato dalla pagina ufficiale del programma,era infatti uscita momentaneamente dal reality per motivi ...