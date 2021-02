Enti, ok del Ministero dell’Interno al bilancio riequilibrato del Comune di Nola (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Teleborsa) – Arriva per il Comune di Nola il via libera dal Dipartimento di Finanza Locale del Ministero dell’Interno al bilancio stabilmente riequilibrato del triennio 2020-2022. È stato, infatti, approvato nella prima seduta utile il 27 gennaio scorso lo strumento contabile, primo post dissesto, che accoglie in buona parte le misure di copertura finanziaria anche della massa passiva che l’organismo di liquidazione sta rilevando. Un punto di svolta per l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gaetano Minieri per la concreta possibilità di cantierare le misure contenute nel documento, compreso il piano di rientro dallo stato di dissesto dichiarato più di un anno fa. “Un risultato di grande impatto per l’ente – spiega il sindaco Minieri –, che consEntirà di ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Teleborsa) – Arriva per ildiil via libera dal Dipartimento di Finanza Locale delalstabilmentedel triennio 2020-2022. È stato, infatti, approvato nella prima seduta utile il 27 gennaio scorso lo strumento contabile, primo post dissesto, che accoglie in buona parte le misure di copertura finanziaria anche della massa passiva che l’organismo di liquidazione sta rilevando. Un punto di svolta per l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gaetano Minieri per la concreta possibilità di cantierare le misure contenute nel documento, compreso il piano di rientro dallo stato di dissesto dichiarato più di un anno fa. “Un risultato di grande impatto per l’ente – spiega il sindaco Minieri –, che consrà di ...

