Drangoncello | caos nel supermercato | sorpreso a rubare prima aggredisce i dipendenti | poi svuota un estintore per riuscire a fuggire

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Un tentativo di rapina ai danni di unè stato sventato nella serata di ieri, grazie all’immediato intervento dei Carabinieri al Dragoncello. Accade in via Ottone Fattiboni dove i militari hanno accertato che pocodel 21 un uomo aveva tentato dialcuni prodotti, attirando tuttavia l’attenzione deidel negozio. Vistosi scoperto, il malfattore aveva dapaggredito il personale presente in negozio e poi ha tentato di forzare una delle casse danneggiando alcuni arredi. Sfortunatamente il malvivente, dopo avere scaricato uno degli estintori presenti nell’esercizio commerciale, era riuscito a darsi alla fuga. Leggi anche: Roma,davanti al: ladrosul fatto La descrizione del ladruncolo ...