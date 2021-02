MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) - Prosegue la campagna di vaccinazione anticovid nel nostro Paese. Secondo un sondaggio di Euromed… - Italpress : Covid, un sondaggio: il 54,8% degli italiani pronto a vaccinarsi - CorriereCitta : Covid, un sondaggio: il 54,8% degli italiani pronto a vaccinarsi - Notiziedi_it : Covid, un sondaggio: il 54,8% degli italiani pronto a vaccinarsi - Notiziedi_it : Covid, un sondaggio: il 54,8% degli italiani pronto a vaccinarsi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid sondaggio

Quotidiano di Sicilia

ROMA - Prosegue la campagna di vaccinazione anticovid nel nostro Paese. Secondo undi Euromedia Research, oltre la met degli italiani (54,8%) disposta a fare il vaccino non ...che ilha ......come le criticità legate alla qualità del servizio siano peggiorate a causa dell'emergenza. ... nessuno ce lo aveva detto"sulle mense a scuola, insoddisfatto il 72% dei genitori ...La pubblicazione del documento della Regione Campania del 28 gennaio 2021, che cita in oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.