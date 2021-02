Covid | Ricciardi | “A partire da aprile avremo più dosi | possibile vaccinare il 70% di italiani Non ci saranno più centinaia di morti al giorno”

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) “È plausibileil 70% della popolazione. Adai vaccini, soprattutto nella seconda parte dell’anno, non potremoil 100% della popolazione ma una parte significativa sì. Questi vaccini riducono la mortalità anzichédialnemolti di meno. Primo risultato importante a breve”. Lo ha detto Walter, docente di Igiene all’Università Cattolica di Roma e consigliere del ministro della Salute, ospite di ‘Buon’ su Sky TG24 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Walter, professore alla Cattolica e consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, spiega l'impatto della crisi di governo sulla campagna vaccinaleLe parole di Walter, ordinario di igiene alla Cattolica Sacro Cuore, che spiega alla Dire lo scenario delle terapie disponibili a base di anticorpi monoclonali attualmente in ItaliaWalter Ricciardi commenta la decisione del presidente della Repubblica di affermare l'importanza della pandemia e di un paese coeso per continuare la campagna vaccinale.Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo e i dati di oggi, mercoledì 3 febbraio 2021. Nel bollettino di ieri 9.660 contagi e 499 morti. Tutte le Regioni sotto la quota dei mill ...