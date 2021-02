Che fine farà Giuseppe Conte? Le ipotesi fra nuovo partito e ritorno nelle aule universitarie

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dopo essere ufficialmente tramontata la speranza di unTer, sono in tanti a chiedersi quale sarà il destino, politico e non, dell’ex premier, fradi une quella delfra leL’epocaè ufficialmente tramontata, o, per lo meno, quella come leader politico del Bel Paese. Dopo il fallimento del mandato esplorativo al Presidente della Camera Roberto Fico, il Presidente Mattarella ha optato, per ora, per una consultazione con il banchiere Mario Draghi a guida ipotetica di un governo tecnico, qualora i partiti forniscano il sostegno numerico al suo mandato. Attorno alla figura digli animi si sono sempre divisi fra detrattori e fervidi sostenitori, ed è ...