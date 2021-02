Cacciatore | no proroga concessioni marittime

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma – “Ho espresso voto contrario allafino al 2033 delledemaniali sulle spiagge del Lazio. Un no ecologista, coerente con la mia storia politica e quella di Europa Verde, volto alla salvaguardia di spiagge gia’ provate da anni di pesanti insediamenti”. Cosi’ in una nota Marco, consigliere regionale di Europa Verde e presidente della commissione Urbanistica, Politiche abitative e Rifiuti. “Nella mozione presentata da Italia Viva in Consiglio – e approvata anche da quel M5S che proclama sempre di voler difendere le coste – lae’ giustificata con un richiamo al dl rilancio dell’agosto 2020” continua. “Tuttavia sappiamo bene che le proroghe automatiche sono vietate dalla Direttiva Servizi Ue. Inoltre, tutti i precedenti rinvii hanno visto sia l’avvio di ...