Visto da Greenpeace, il Recovery italiano nasce vecchio.(di G. Onufrio) (Di martedì 2 febbraio 2021) (di Giuseppe Onufrio – direttore Greenpeace Italia) Nella proposta attuale di Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) ci sono alcune incongruenze. Come la scarsa dotazione per lo sviluppo delle rinnovabili e l'assenza di stanziamenti sufficienti nel settore della mobilità urbana e delle città e, in particolare, nessun riferimento alla mobilità elettrica. Com'è noto, lo scorso dicembre sono stati approvati i nuovi obiettivi europei di riduzione delle emissioni di CO2 che, pur se giudicati insufficienti dalle associazioni ambientaliste (tra cui Greenpeace) raccolte nel Climate Action Network, alzano gli obiettivi dal taglio del 40% al 55% inclusi gli assorbimenti forestali. L'indicazione di stanziare il 37 % dei fondi del Pnrr alle misure contro la crisi climatica è, infatti, legata anche a questa ridefinizione degli obiettivi ...

