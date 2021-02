Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri operato: “Problema al cuore, rigurgito di sangue”. La rivelazione inattesa (Di martedì 2 febbraio 2021) Riccardo Guarnieri e il suo Problema al cuore Oltre a Gemma Galgani, uno dei protagonisti assoluti del parterre senior di Uomini e Donne è Riccardo Guarnieri. Il cavaliere pugliese è all’interno del dating show di Maria De Filippi da qualche anno e ha fatto parlare molto di sé per la complicata storia d’amore con Ida Platano. Nel nuovo numero di Uomini e Donne Magazine in edicola è presente un’intervista dove il personal trainer ha parlato della parrucchiera bresciana con la quale stava per sposarsi. Ma il l’uomo ha espresso il suo giudizio pure sulla sua frequentazione con Roberta Di Padua e di un Problema di salute che ha avuto di recente mai riferito prima. “Ho avuto un Problema al ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 2 febbraio 2021)e il suoalOltre a Gemma Galgani, uno dei protagonisti assoluti del parterre senior di. Il cavaliere pugliese è all’interno del dating show di Maria De Filippi da qualche anno e ha fatto parlare molto di sé per la complicata storia d’amore con Ida Platano. Nel nuovo numero diMagazine in edicola è presente un’intervista dove il personal trainer ha parlato della parrucchiera bresciana con la quale stava per sposarsi. Ma il l’uomo ha espresso il suo giudizio pure sulla sua frequentazione con Roberta Di Padua e di undi salute che ha avuto di recente mai riferito prima. “Ho avuto unal ...

SusannaCeccardi : Palamara riconosce che «se un magistrato non fa politica conta quasi zero» e «chi non si identifica con le correnti… - LiaQuartapelle : Nel 2020 hanno perso il lavoro 444mila persone 312mila donne 132mila uomini Solo a dicembre sono stati persi 101mi… - lucianonobili : Esattamente un anno fa eravamo tutti insieme e in presenza, alla prima Assemblea Nazionale di @ItaliaViva a Cinecit… - CH75221564 : @animaleuropeRMP @Lucalambrate Perché in Svizzera, se non lo sai, vi è una VERA democrazia e le leggi non le decido… - lucip1985 : RT @13mari81: Un altro femminicidio in Puglia, uccisa a coltellate dall'ex fidanzato, aveva 29 anni. Una strage senza fine, che il codice… -