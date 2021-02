Una vita, trama 2 febbraio: Carchano inganna José? (Di martedì 2 febbraio 2021) José vorrà vederci chiaro su Carchano ed il film che sta girando, per questo motivo deciderà di andargli a parlare. Il Dominguez come rivelano le anticipazioni Una vita in onda oggi 2 febbraio, andrà dal produttore per sincerarsi che non ci siano nulla di strano ed il produttore lo ingannerà. Alfonso Carchano, infatti, per ottenere la sua fiducia, gli mostrerà un copione e gli chiederà di non farlo vedere a Cinta e poi gli offrirà una parte nel film. Appena il Dominguez andrà via strapperà il copione. Nel frattempo, Marcia e Felipe continueranno a vedersi di nascosto esponendosi a grandi rischi tant'è che persino Fabiana ed Agustina inizieranno a sospettare di loro. Una vita, anticipazioni 2 febbraio: Alfonso Carchano mostra un copione a ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 2 febbraio 2021)vorrà vederci chiaro sued il film che sta girando, per questo motivo deciderà di andargli a parlare. Il Dominguez come rivelano le anticipazioni Unain onda oggi 2, andrà dal produttore per sincerarsi che non ci siano nulla di strano ed il produttore lo ingannerà. Alfonso, infatti, per ottenere la sua fiducia, gli mostrerà un copione e gli chiederà di non farlo vedere a Cinta e poi gli offrirà una parte nel film. Appena il Dominguez andrà via strapperà il copione. Nel frattempo, Marcia e Felipe continueranno a vedersi di nascosto esponendosi a grandi rischi tant'è che persino Fabiana ed Agustina inizieranno a sospettare di loro. Una, anticipazioni 2: Alfonsomostra un copione a ...

