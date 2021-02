Storie Italiane | Eleonora Daniele sbotta dopo le dichiarazioni di Alba Parietti in diretta | “Mi dissocio”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 febbraio 2021)si dissocia indalledi. È successo nella puntata odierna disu Rai1, nel blocco dedicato al tema della violenza sulle donne,il femminicidio avvenuto a Minervino di Lecce, nel Salento, con la 29enne Sonia Di Maggio uccisa dal suo ex fidanzato. È stato qui che, ad un certo punto,ha detto di sentirsi privilegiata perché vive in una grande città, dove le forze dell’ordine potrebbero soccorrerla velocemente in caso di necessità: “Magari in alcuni paesini ci sono donne che non sanno se saranno tutelate in caso di denuncia o se l’assassino arriverà prima”, ha detto. “Non credo proprio che vi siano zone dove le forze ...