(Di martedì 2 febbraio 2021) Chi ha portato l’Italia alla deriva non può neanche candidarsi a guidare la ripresa. Almeno non dovrebbe. Ma in Italia succede anche questo. E sta succedendo. Fabiodà un’occhiata sconfortato agli ultimi dati sul Pil.: il calo del Pil dimostra il fallimento del governo Conte «I dati Eurostat sul Pil 2020 certificano il fallimento delle politiche economiche del governo Conte. Alla faccia di chi ancora si ostina a salvarlo, insieme a uncomposto da centinaia di ‘’, osserva il vicepresidente della Camera. “Entrati (gli, ndr) grazie al Movimento 5Stelle, che rende la legislatura incompatibile con le necessità di efficienza e velocità imposte dall’emergenza». Gli5Stelle ancora si aggrappano a Conte L’assistenzialismo non può essere la ...

SecolodItalia1 : Rampelli: «Il Parlamento va liberato dagli asini. Non può governare chi ha fatto precipitare il Pil»… - FDI_Parlamento : Crisi Governo, Rampelli (VpC-FdI): perché incarico esplorativo non è stato dato alla Casellati? - andremudadu : @fabiorampelli Te lo spiego subito caro onorevole Rampelli, molto semplicemente, la Casellati é di vostra espressio… - FDI_Parlamento : Responsabili, Rampelli: La sovranità popolare nelle mani di poltronisti - FDI_Parlamento : RT @FratellidItalia: Crisi Governo, Rampelli: Consultazioni al Quirinale, è caos dentro e fuori dai palazzi -

Ultime Notizie dalla rete : Rampelli Parlamento

Il Secolo d'Italia

Così Fabiodi FdI: "L'incarico esplorativo è stato dato al presidente della Camera Fico, ... fondata sulla convergenza delle forze europeiste presenti in, dando così vita ad una ...... fondata sulla convergenza delle forze europeiste presenti in, dando così vita ad una ... commenta sarcasticamente sempre su Twitter Fabio, vicepresidente della Camera e deputato di ...Attesa per notizie in giornata cruciale: riflettori su Renzi e Partito Democratico, attesi al Quirinale dal presidente Mattarella ...Il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia, osserva: "Come parlamentari di opposizione ci ...