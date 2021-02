Palinsesti Mediaset | la programmazione per il mese di febbraio

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 2 febbraio 2021) Idi2021 sono all’insegna delle conferme. Almeno fino a metàconfermato il doppio appuntamento settimanale al lunedì e al venerdì con il Grande Fratello Vip. Confermata anche la prima serata del martedì con la soap opera Daydreamer – Le ali del sogno con protagonista l’attore turco Can Yaman, costantemente sotto i riflettori della cronaca rosa dopo essere stato paparazzato in compagnia della conduttrice sportiva Diletta Leotta. Su Italia 1 spazio al ritorno de Le Iene e il proseguo del reality show La pupa e il secchione e viceversa. In questo articolo riportiamo lacompleta dei2021 con gli appuntamenti in onda in prima serata su Canale 5, Italia 1 e Rete ...