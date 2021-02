Governo: fonti P.Chigi, 'Conte mantiene doveroso riserbo' (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dopo le dimissioni rassegnate al Capo dello Stato, "ha ritenuto di non dover assumere alcun ruolo o posizione pubblica in questa delicata fase per il Paese, nel rispetto dell'impegno profuso dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dal Presidente della Camera Roberto Fico. Come ricordato nei giorni scorsi, il Presidente del Consiglio non ritiene di dover rilasciare dichiarazioni mantenendo invece il doveroso riserbo sulla evoluzione della crisi di Governo". Lo sottolineano fonti di Palazzo Chigi. "Si invita quindi, in questo momento di forte criticità per il Paese, a non attribuire al Presidente Conte dichiarazioni e virgolettati che non rispettano il suo pensiero", concludono le stesse ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio Giuseppe, dopo le dimissioni rassegnate al Capo dello Stato, "ha ritenuto di non dover assumere alcun ruolo o posizione pubblica in questa delicata fase per il Paese, nel rispetto dell'impegno profuso dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dal Presidente della Camera Roberto Fico. Come ricordato nei giorni scorsi, il Presidente del Consiglio non ritiene di dover rilasciare dichiarazioni mantenendo invece ilsulla evoluzione della crisi di". Lo sottolineanodi Palazzo. "Si invita quindi, in questo momento di forte criticità per il Paese, a non attribuire al Presidentedichiarazioni e virgolettati che non rispettano il suo pensiero", concludono le stesse ...

La7tv : #specialimentana 'Secondo fonti interne, c'è stata una rottura ulteriore perché per i 5 Stelle non si toccano… - fanpage : Fonti del Quirinale smentiscono la notizia. - LegaSalvini : ++ GOVERNO: FONTI LEGA, 'SALVINI SODDISFATTO PER COMPATTEZZA CENTRODESTRA ++ Roma, 28 gen. (Adnkronos) - Matteo Sa… - Agenpress : Governo. Fonti Chigi. Giuseppe Conte in 'doveroso riserbo' nel rispetto di Mattarella - TV7Benevento : Governo: fonti P.Chigi, 'Conte mantiene doveroso riserbo'... -

Ultime Notizie dalla rete : Governo fonti Il Pd attacca Renzi: 'Rottura inspiegabile, pretendeva di scegliere i ministri degli altri partiti'

"Nonostante la disponibilità della maggioranza ad accogliere Iv nel governo, Renzi ha deciso di rompere", aggiungono le fonti, sottolineando che, peraltro, "Iv non può pretendere di scegliere i ...

Governo, fonti Pd: inspiegabile rottura di Renzi

'Nonostante la disponibilità della maggioranza ad accogliere Iv nel governo, Renzi ha deciso di rompere', aggiungono le fonti, sottolineando che, peraltro, 'Iv non può pretendere di scegliere i ...

Governo: Vertice alleati-Renzi, è rottura su Bonafede e Azzolina ANSA Nuova Europa Crisi di governo: Fico al Quirinale da Mattarella

Il presidente della Camera, Roberto Fico, è giunto al Quirinale per conferire con il Capo dllo Stato. Prima di salire al Colle, Fico ha sentito per telefono tutti i leader della maggioranza. Secondo f ...

Salta l’intesa: Fico al Quirinale a mani vuote

Crisi di governo: nessuna intesa dal tavolo di maggioranza, Fico sale al Quirinale. Italia Viva: “Restano le distanze sui contenuti” Non c’e’ l’intesa di Italia viva sul verbale che riassume le posizi ...

"Nonostante la disponibilità della maggioranza ad accogliere Iv nel, Renzi ha deciso di rompere", aggiungono le, sottolineando che, peraltro, "Iv non può pretendere di scegliere i ...'Nonostante la disponibilità della maggioranza ad accogliere Iv nel, Renzi ha deciso di rompere', aggiungono le, sottolineando che, peraltro, 'Iv non può pretendere di scegliere i ...Il presidente della Camera, Roberto Fico, è giunto al Quirinale per conferire con il Capo dllo Stato. Prima di salire al Colle, Fico ha sentito per telefono tutti i leader della maggioranza. Secondo f ...Crisi di governo: nessuna intesa dal tavolo di maggioranza, Fico sale al Quirinale. Italia Viva: “Restano le distanze sui contenuti” Non c’e’ l’intesa di Italia viva sul verbale che riassume le posizi ...