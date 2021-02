Giulia Salemi, mamma Fariba: «Pierpaolo mi piace» (Di martedì 2 febbraio 2021) Nella puntata di ieri sera al Gf Vip l’incontro tra Giulia Salemi e la mamma Fariba Anche se la mamma di Giulia Salemi aveva promesso alla figlia che non si sarebbe intromessa con interviste e “incursioni” nella casa, ieri la signora Fariba ha voluto dire la sua. Ed è entrata nella casa del Gf per riabbracciare la figlia e dire la sua su Pierpaolo Pretelli, fidanzato di Giulia. «Quando hai problemi, qualche malinteso, devi spiegarti una sola volta – ha detto Fariba a sua figlia Giulia -. Le persone intelligenti ti fanno finire. Se hanno deciso di non ascoltarti non continuare. Invece di parlare, chiedi le storie degli altri, fai domande e ascolta. Tu eri una bambina per cui le maestre ... Leggi su 361magazine (Di martedì 2 febbraio 2021) Nella puntata di ieri sera al Gf Vip l’incontro trae laAnche se ladiaveva promesso alla figlia che non si sarebbe intromessa con interviste e “incursioni” nella casa, ieri la signoraha voluto dire la sua. Ed è entrata nella casa del Gf per riabbracciare la figlia e dire la sua suPretelli, fidanzato di. «Quando hai problemi, qualche malinteso, devi spiegarti una sola volta – ha dettoa sua figlia-. Le persone intelligenti ti fanno finire. Se hanno deciso di non ascoltarti non continuare. Invece di parlare, chiedi le storie degli altri, fai domande e ascolta. Tu eri una bambina per cui le maestre ...

