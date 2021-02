Challenger Antalya 2 2021: Lorenzo Musetti sconfitto al primo turno da Leonardo Mayer (Di martedì 2 febbraio 2021) Era uno dei peggiori sorteggi possibili e tale si è confermato: Lorenzo Musetti esce sconfitto dal primo turno del Challenger di Antalya 2, dove è l’argentino Leonardo Mayer, vecchia volpe del circuito, a prevalere con il punteggio di 6-4 6-3. A fare la differenza è l’esperienza e, in qualche modo, anche la stanchezza: non bisogna dimenticare che il toscano arriva da qualcosa di più simile a una follia che a un torneo vero e proprio. Nel primo set il break di Musetti arriva subito, nel terzo game, con un gran rovescio lungolinea, salvo poi sbagliare parecchio nel gioco successivo e restituire la battuta a zero. In generale, la strategia di Mayer è legata ai fattori solidità e ... Leggi su oasport (Di martedì 2 febbraio 2021) Era uno dei peggiori sorteggi possibili e tale si è confermato:escedaldeldi2, dove è l’argentino, vecchia volpe del circuito, a prevalere con il punteggio di 6-4 6-3. A fare la differenza è l’esperienza e, in qualche modo, anche la stanchezza: non bisogna dimenticare che il toscano arriva da qualcosa di più simile a una follia che a un torneo vero e proprio. Nelset il break diarriva subito, nel terzo game, con un gran rovescio lungolinea, salvo poi sbagliare parecchio nel gioco successivo e restituire la battuta a zero. In generale, la strategia diè legata ai fattori solidità e ...

