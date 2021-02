Barcellona, Koeman: “Suarez decisivo nell’Atletico? Dovevamo darlo alla Juventus…” (Di martedì 2 febbraio 2021) “Ho avuto delle informazioni dalla società e successivamente abbiamo preso delle decisioni. Certe volte bisogna prenderle. A volte va bene e altre no“. Ronald Koeman parla così della scelta del Barcellona di far partire Luis Suarez in direzione Atletico Madrid dove ora l’uruguaiano è diventato un vero e proprio leader. “Noi stiamo cambiando e, naturalmente, sarebbe stato meglio che Luis Suarez firmasse per la Juventus piuttosto che per l’Atletico Madrid perché è ancora nel campionato spagnolo – ha ammesso Koeman in un’intervista a ‘The Athletic’ -. Ma quel tipo di decisione, Dovevamo prenderla. Era una scelta difficile ma la cosa importante era mostrare rispetto per il giocatore. In ogni caso sono ancora d’accordo con quello che abbiamo fatto in quel momento“. ... Leggi su sportface (Di martedì 2 febbraio 2021) “Ho avuto delle informazioni dsocietà e successivamente abbiamo preso delle decisioni. Certe volte bisogna prenderle. A volte va bene e altre no“. Ronaldparla così della scelta deldi far partire Luisin direzione Atletico Madrid dove ora l’uruguaiano è diventato un vero e proprio leader. “Noi stiamo cambiando e, naturalmente, sarebbe stato meglio che Luisfirmasse per la Juventus piuttosto che per l’Atletico Madrid perché è ancora nel campionato spagnolo – ha ammessoin un’intervista a ‘The Athletic’ -. Ma quel tipo di decisione,prenderla. Era una scelta difficile ma la cosa importante era mostrare rispetto per il giocatore. In ogni caso sono ancora d’accordo con quello che abbiamo fatto in quel momento“. ...

