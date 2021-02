Psg, Pochettino: “Credo che Neymar e Mbappé resteranno a lungo” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Mauricio Pochettino, neo-tecnico del PSG, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di RMC Sport in cui ha parlato del futuro di Neymar e Mbappé, dopo che quest’ultimo aveva ammesso, in seguito alla partita vinta contro il Montpellier, di star pensando al suo futuro. Il tecnico argentino ha dichiarato: “Credo che i due giocatori resteranno e per molto tempo in questo club, non ho alcun dubbio. Sono una persona ottimista e Credo che il club stia lavorando per far sì che restino con noi”. Non è una certezza, ma “è anche quello che vedo”, prosegue, “Ney e Kylian sono felici. Si stanno divertendo qui, e Credo anche che il club stia lavorando per mantenerli”. Commentando le parole di Mbappé: “Non sono qui per commentare le frasi di Kylian, ma è stato molto ... Leggi su sportface (Di lunedì 1 febbraio 2021) Mauricio, neo-tecnico del PSG, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di RMC Sport in cui ha parlato del futuro di, dopo che quest’ultimo aveva ammesso, in seguito alla partita vinta contro il Montpellier, di star pensando al suo futuro. Il tecnico argentino ha dichiarato: “che i due giocatorie per molto tempo in questo club, non ho alcun dubbio. Sono una persona ottimista eche il club stia lavorando per far sì che restino con noi”. Non è una certezza, ma “è anche quello che vedo”, prosegue, “Ney e Kylian sono felici. Si stanno divertendo qui, eanche che il club stia lavorando per mantenerli”. Commentando le parole di: “Non sono qui per commentare le frasi di Kylian, ma è stato molto ...

