Ostacola la vendita di un agriturismo a Firenze | arrestato napoletano

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Un avvocatodi 57 anni e un imprenditore di 69 toscano, sono stati condannati dal Tribunale diper il reato di turbata libertà degli incanti con l’accusa di averto laall’asta di un. Sono stati condannati dal tribunale dirispettivamente a 2 e 3 anni di reclusione per il reato di turbata libertà degli incanti. L’accusa è di averto laall’asta di un, la cui proprietà sarebbe stata riconducibile al 69enne, pignorato a causa di alcuni debiti contratti. I due sono stati condannati per fatti relativi a due aste, una del 2015 e l’altra del 2017, e assolti per quelli relativi a un’asta del 2016. Secondo le ...