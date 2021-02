Moby Prince, l’ufficiale disse: “Esistono due registrazioni sulle chiamate alla Capitaneria. E c’era anche il mayday”. Ma nessuno le cercò (Di lunedì 1 febbraio 2021) La strage del Moby Prince è la più grande della storia repubblicana, con le sue centoquaranta vittime, ad oggi ancora impunita. Una commissione d’inchiesta ha riscritto larga parte del racconto di quanto accaduto e ha inviato tutti gli atti alle Procure di Livorno e Roma. Ma l’organismo del Senato ebbe modo di leggere le 55 pagine di un “fascicolo fantasma” rinvenuto a 30 anni dall’incidente del 10 aprile 1991 nell’archivio dell’associazione 140 grazie al progetto “Armadio della Memoria” della Regione Toscana. Come spesso è accaduto in questa storia gli elementi di indagine erano già negli atti delle indagini, ma sono lasciati cadere senza approfondirli. In questo fascicolo sono inserite le trascrizioni della Procura di testimonianze ma anche nastri audio, il cui contenuto non è mai stato approfondito. In uno di questi per esempio si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) La strage delè la più grande della storia repubblicana, con le sue centoquaranta vittime, ad oggi ancora impunita. Una commissione d’inchiesta ha riscritto larga parte del racconto di quanto accaduto e ha inviato tutti gli atti alle Procure di Livorno e Roma. Ma l’organismo del Senato ebbe modo di leggere le 55 pagine di un “fascicolo fantasma” rinvenuto a 30 anni dall’incidente del 10 aprile 1991 nell’archivio dell’associazione 140 grazie al progetto “Armadio della Memoria” della Regione Toscana. Come spesso è accaduto in questa storia gli elementi di indagine erano già negli atti delle indagini, ma sono lasciati cadere senza approfondirli. In questo fascicolo sono inserite le trascrizioni della Procura di testimonianze manastri audio, il cui contenuto non è mai stato approfondito. In uno di questi per esempio si ...

fattoquotidiano : “Esplosivi della mafia a bordo del Moby Prince, c’è un affiliato disposto a parlare”. Ma la magistratura non ha mai… - fattoquotidiano : Moby Prince, fascicolo fantasma rispunta dopo 30 anni. Cosa c’è dentro: interrogatori e trascrizioni di audio. E mo… - romi_andrio : RT @fattoquotidiano: “Esplosivi della mafia a bordo del Moby Prince, c’è un affiliato disposto a parlare”. Ma la magistratura non ha mai in… - augusto_amato : “Esplosivi della mafia a bordo del Moby Prince, c’è un affiliato disposto a parlare”. Ma la magistratura non ha mai… - zazoomblog : Livornina d’Oro all’Associazione “140 Familiari delle Vittime del Moby Prince” - #Livornina #d’Oro #all’Associazio… -