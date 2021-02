LanguageCert Teachers’ Seminar 2021 | tecnologie | didattica e motivazione degli studenti Partecipa gratuitamente

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Quali sono lechiave dellaodierna? Come si possono motivare i propria pensare in modo creativo ed usare le tecnologia per consolidare l’apprendimento e ritenere i contenuti appresi? Non perdere questo appuntamento gratuito offerto da– The next generation of language certification. L'articolo .