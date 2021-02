La serie da guardare a febbraio (Di lunedì 1 febbraio 2021) Intanto, il ritorno di For All Mankind, di Pennyworth, 9-1-1, S.W.A.T., The Resident e The Blacklist. Poi, le novità assolute Raised by Wolves, l’italianissima Tutta colpa di Freud, Your Honor, El Internado e Hausen. febbraio non delude quanto a serie, tenendo presente che il 23/2 debutta anche Star, il nuovo canale integrato nell’universo di Disney+ che si porta Big Sky e Love, Victor. Ovviamente, in streaming arrivano anche molti film inediti. L’8, per esempio, su Sky e Now Tv diventa disponibile l’ultimo lavoro di Pupi Avanti: Lei mi parla ancora. Dal 15 Amazon Prime Video propone Bliss, storia d’amore con Salma Hayek e Owen Wilson, e dal 19 I Care a Lot, a metà strada fra black comedy e thriller. Stessa data per l’esordio su Disney+ di Flora e Ulisse, pellicola leggera su una ragazza che incontra uno scoiattolo con i super poteri. Zendaya e John ... Leggi su wired (Di lunedì 1 febbraio 2021) Intanto, il ritorno di For All Mankind, di Pennyworth, 9-1-1, S.W.A.T., The Resident e The Blacklist. Poi, le novità assolute Raised by Wolves, l’italianissima Tutta colpa di Freud, Your Honor, El Internado e Hausen.non delude quanto a, tenendo presente che il 23/2 debutta anche Star, il nuovo canale integrato nell’universo di Disney+ che si porta Big Sky e Love, Victor. Ovviamente, in streaming arrivano anche molti film inediti. L’8, per esempio, su Sky e Now Tv diventa disponibile l’ultimo lavoro di Pupi Avanti: Lei mi parla ancora. Dal 15 Amazon Prime Video propone Bliss, storia d’amore con Salma Hayek e Owen Wilson, e dal 19 I Care a Lot, a metà strada fra black comedy e thriller. Stessa data per l’esordio su Disney+ di Flora e Ulisse, pellicola leggera su una ragazza che incontra uno scoiattolo con i super poteri. Zendaya e John ...

