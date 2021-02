Gerusalemme, migliaia di haredim al funerale del rabbino (Di lunedì 1 febbraio 2021) A Gerusalemme migliaia di haredim hanno partecipato al funerale di un influente rabbino, violando tutte le norme anti Covid Ieri a Gerusalemme migliaia di haredim, ebrei ortodossi, hanno partecipato al funerale di un influente rabbino, in violazione di tutte le norme anti Covid. Rabbi Meshulam Dovid Soloveitchik, capo della scuola religiosa “Brisk”, è morto a 99 anni dopo aver contratto il Covid nei mesi scorsi. Ieri mattina le esequie sono partite dalla casa del defunto dirette ad un cimitero cittadino dove nel primo pomeriggio è avvenuta la tumulazione. Il Paese è attualmente nel terzo lockdown nazionale e nelle stesse ore della cerimonia il parlamento monocamerale ha approvato una legge che inasprisce multe ... Leggi su zon (Di lunedì 1 febbraio 2021) Adihanno partecipato aldi un influente, violando tutte le norme anti Covid Ieri adi, ebrei ortodossi, hanno partecipato aldi un influente, in violazione di tutte le norme anti Covid. Rabbi Meshulam Dovid Soloveitchik, capo della scuola religiosa “Brisk”, è morto a 99 anni dopo aver contratto il Covid nei mesi scorsi. Ieri mattina le esequie sono partite dalla casa del defunto dirette ad un cimitero cittadino dove nel primo pomeriggio è avvenuta la tumulazione. Il Paese è attualmente nel terzo lockdown nazionale e nelle stesse ore della cerimonia il parlamento monocamerale ha approvato una legge che inasprisce multe ...

