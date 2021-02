Ecobonus, già esaurito un terzo dei fondi per i veicoli a basse emissioni (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ecobonus, il 18 gennaio sono scattate le prenotazioni degli incentivi da parte dei concessionari. esaurito già un terzo dei fondi (Photo by Koichi Kamoshida/Getty Images)Da come si apprende dai dati del portale del ministero dello Sviluppo economico, sono stati già esauriti un terzo dei fondi per i veicoli a besse emissioni. Dei 250 milioni di euro stanziati per le automobili a benzina e diesel, ne rimangono 170. Al contrario, invece, le vetture elettriche. Dei 120 milioni messi a disposizione sono stati prenotati circa 10 milioni. Ti potrebbe interessare anche->Bonus Mobili, cos’è e a chi spetta: tutto quello che c’è da sapere Ecobonus, ecco a quanto ammontano gli incentivi Gli incentivi ammontano 6.000 euro con ... Leggi su ck12 (Di lunedì 1 febbraio 2021), il 18 gennaio sono scattate le prenotazioni degli incentivi da parte dei concessionari.già undei(Photo by Koichi Kamoshida/Getty Images)Da come si apprende dai dati del portale del ministero dello Sviluppo economico, sono stati già esauriti undeiper ia besse. Dei 250 milioni di euro stanziati per le automobili a benzina e diesel, ne rimangono 170. Al contrario, invece, le vetture elettriche. Dei 120 milioni messi a disposizione sono stati prenotati circa 10 milioni. Ti potrebbe interessare anche->Bonus Mobili, cos’è e a chi spetta: tutto quello che c’è da sapere, ecco a quanto ammontano gli incentivi Gli incentivi ammontano 6.000 euro con ...

Ecobonus per le auto, le prenotazioni valgono 90 milioni di euro

Vanno a ruba gli incentivi dell' ecobonus per le auto a basse emissioni . A due settimane dall'avvio delle prenotazioni da parte dei ...fondi messi a disposizione della legge di bilancio sono andati già ...

Il super ecobonus al 110% ora è pienamente operativo: ecco come funziona