Crisi di governo | la previsione “shock” di Renzi sulla prossima svolta

Alessandro Nunziati Mentre era in corso il tavolo sul programma di governo convocato dal presidente della Camera Roberto Fico, in presenza dei capigruppo, il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha pubblicato la sua enews. "Alla fine di questa settimana avremo, spero, il nuovo governo", ha scritto Renzi, dopo settimane di tensioni e tumulti interni alla maggioranza. "Dovrà essere all'altezza delle sfide di questo periodo. E dovrà essere un governo di persone capaci e meritevoli. Solo così l'Italia si salva, solo così", ha scritto Renzi a conclusione del suo messaggio. Renzi: "La nostra una battaglia giusta ma ci contestano il metodo" L'ex premier ha rivendicato i meriti dell'aver aperto la Crisi per costringere le forze politiche a un confronto ...

