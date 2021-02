Coronavirus, stretta dell’Umbria sulla scuola: in 30 comuni didattica in presenza sospesa fino al 14 febbraio (Di lunedì 1 febbraio 2021) A Perugia l’attività didattica in presenza delle scuole primarie e secondarie di I e II grado sarà sospesa da martedì 2 fino a domenica 14 febbraio. L’ordinanza è stata firmata dal sindaco della città, Andrea Romizi, dopo che ieri la Regione Umbria aveva raccomandato agli amministratori locali di adottare ulteriori misure di prevenzione per limitare la circolazione del Coronavirus. Fra le misure proposte figurava anche, per l’appunto, l’inibizione dell’attività didattica in presenza per le scuole elementari, medie e superiori, qualora fosse stato rilevato «un numero pari o superiore ai 200 casi su 100 mila abitanti». Ben 31 comuni umbri hanno ricevuto dalla Regione l’indicazione di procedere in tal senso, Perugia compresa. Si tratta, ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 febbraio 2021) A Perugia l’attivitàindelle scuole primarie e secondarie di I e II grado saràda martedì 2a domenica 14. L’ordinanza è stata firmata dal sindaco della città, Andrea Romizi, dopo che ieri la Regione Umbria aveva raccomandato agli amministratori locali di adottare ulteriori misure di prevenzione per limitare la circolazione del. Fra le misure proposte figurava anche, per l’appunto, l’inibizione dell’attivitàinper le scuole elementari, medie e superiori, qualora fosse stato rilevato «un numero pari o superiore ai 200 casi su 100 mila abitanti». Ben 31umbri hanno ricevuto dalla Regione l’indicazione di procedere in tal senso, Perugia compresa. Si tratta, ...

